Ереван, 19 сентября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Меры по снижению напряжённости на границе Армении и Азербайджана предложили участники миссии ОДКБ, побывавшие на границе, сообщили 19 сентября в пресс-службе организации.

Erik Babajanian Сурен Папикян

В организации пояснили, что сегодня прошла встреча с участием представителей миссии и руководства минобороны Армении.

Возглавляющий передовую группу миссии ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил министру обороны республики Сурену Папикяну об итогах проведённого анализа ситуации. Сидоров изложил Папикяну основные выводы и внёс предложения по мерам улучшения ситуации.

После этого группа миссии ОДКБ отправилась в Москву, завершив свою работу.

Напомним, рабочая группа была направлена на границу Армении и Азербайджана из-за обострения приграничной обстановки. Передовая группа миссии ОДКБ под руководством Сидорова приехала 15 сентября в Армению.