Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Встреча, посвящённая урегулированию конфликта Еревана и Баку, началась между американским госсекретарём Энтони Блинкеном и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, сообщили 19 сентября в пресс-службе МИД Армении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Встреча проходит в Нью-Йорке.

Напомним, Ереван из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном обратился в ОДКБ за военной и политической помощью. Эксперты, побывав на границе, сделали свои выводы и внесли предложения по урегулированию.