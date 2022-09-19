Москва, , 19:01 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») направляет запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор из-за отказа московского хостела в размещении добровольцу.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очередная демонстрация хамского отношения к нашим защитникам: администрация хостела в Москве отказала добровольцу на костылях в размещении», — возмущен Хинштейн.

«Направляю запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки», — сообщил парламентарий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, участника специальной военной операции Алексея Рожкова, награждённого медалью «За отвагу», оскорбили и отказались заселять в московский хостел. Он приехал в хостел с женой после реабилитации в госпитале на одну ночь, внёс предоплату, однако ему отказали в предоставлении номера, отмечают телеграм-каналы.