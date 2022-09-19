Москва, , 13:23 — REGNUM Отметив третью неделю снижения, нефть дешевеет на торгах 19 сентября, пребывая под давлением наряду с остальными рисковыми активами, которые занимают оборонительную позицию в ожидании главного события недели и месяца — заседания Федрезерва США, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Баррель нефти Erik Mclean

«Не сумев пробить зону $92,50 за баррель, нефть марки Brent снова движется в направлении поддержки $90, теряя с начала дня свыше 1%.

Опасения, связанные с поставками сырья из России, отошли на задний план, уступив место спекуляциям на тему решения ФРС США.

Риторика, которой будет сопровождаться повышение ставки регулятора, окажет заметное воздействие на рынок черного золота, поскольку перспективы монетарной политики влияют на ожидания относительно спроса через самочувствие экономики.

Иными словами, излишняя агрессия Центробанка способна выбить почву из-под ног нефтетрейдеров, которые и без того не чувствуют себя уверенно.

Сопряженным с Федрезервом дополнительным фактором давления на нефть является крепкий доллар, который сегодня растет по всему спектру рынка, снижая привлекательность рисковых активов в целом.

На предстоящей неделе изменить положение дел способен разве что недостаточно ястребиный тон ФРС.

Если в ближайшее время отметка $90 не выстоит, в фокус внимания рынков вернутся январские минимумы на подходе к уровню $87. Реализация отскока в северном направлении откроет путь в сторону $95 за баррель», — полагает эксперт.

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