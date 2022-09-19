Москва, , 16:14 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,45%, до 60 рублей. Евро прибавляет скромные 0,12%, торгуясь по 59,88 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубли

«Несмотря на то, что ЦБ РФ на своем заседании 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, а от предстоящих 22 и 23 сентября решений по монетарной политике американского и британского регулятора рынки ждут нового ужесточения доступа к ликвидности, рубль сегодня вновь перешел к укреплению, тестируя на прочность рубеж 60 рублей за доллар.

Евро торгуется чуть ниже. Российскую валюту поддерживает начавшийся налоговый период, и даже новое снижение сырьевых цен и ухудшение настроя мировых фондовых рынков не снижает спрос на рубли.

Тем не менее, неделя для рубля предстоит сложная, вероятно, рубль будет дешеветь», 0 предполагает эксперт.

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