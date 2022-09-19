Москва, , 13:19 — REGNUM После семи сессий непрерывного снижения, доллар укрепился на 0,8% к рублю по итогам торгов 16 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Деньги Mezenmir

«Пара закрылась над уровнем 60 руб., хотя выше 60,30 руб. продвинуться не смогла. Сегодня, 19 сентября, доллар/рубль снова под давлением, тестируя психологическую отметку 60 руб., которая остается точкой притяжения для американской валюты.

Участники рынка рассчитывали, как минимум, на подробности по бюджетному правилу с наступлением сентября. Но никаких деталей относительно параметров обновленного инструмента интервенций до сих пор не поступило, и это утомляет трейдеров.

На текущих уровнях российская валюта, похоже, отпустила ситуацию и не демонстрирует резких рывков в том или ином направлении, предпочитая дрейфовать в привычном диапазоне в ожидании значимых новостей и событий, которые могли бы расшевелить котировки.

Предстоящее заседание ФРС США — значимое событие для мировых рынков в целом, но на рубль решение регулятора может оказать опосредованное влияние.

Российская валюта в целом торгуется в отрыве от общих драйверов USD на международной арене, и сегодняшняя динамика только подтверждает это: доллар неплохо подрастает по всему спектру рынка, но отступает в паре с рублем.

Несмотря на стойкость «россиянина», вероятность отскока пары от уровня 60 руб. довольно велика. Первичная восходящая цель расположена на отметке 60,75 руб., которая представляет собой промежуточный барьер на пути к 61 руб.

Однако о предпосылках разворота можно будет говорить только в случае уверенного подъема выше 62,65 рубля», — считает эксперт.

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