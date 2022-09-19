Саратов, 19 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На пост председателя Саратовской областной думы VII созыва претендует экс-глава Саратова Михаил Исаев. Об этом 19 сентября он написал в своем телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Саратовская областная дума

«Президиум регионального политического совета реготделения партии «Единая Россия» единогласно утвердил мою кандидатуру на пост председателя Саратовской областной думы седьмого созыва», — говорится в публикации.

В пресс-службе регионального отделения партии уточнили, что кандидатом в представители регионального парламента в Совете Федерации стал Валерий Радаев.

«Кандидатуры Михаила Исаева и Валерия Радаева будут сегодня представлены на утверждение в генеральный совет партии. Далее предстоит голосование депутатов областной думы. В новом региональном парламенте у нас представлены все шесть парламентских партий. Решение будет коллегиальным, открытым, а значит, полностью легитимным», — заключил секретарь Саратовского регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Панков.

Напомним, 23 августа глава Саратова Михаил Исаев подал в отставку, заявив, что сосредоточится на избирательной кампании. Временно исполняющим обязанности мэра областного центра была назначена бывший руководитель Ленинского района Саратова Лада Мокроусова.

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