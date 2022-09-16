Саратов, , 17:01 — REGNUM В Саратовской области утвержден представитель исполнительного органа государственной власти в Совете Федерации РФ. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно документу, полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области наделен Андрей Денисов.

Ранее он занимал должности постоянного представителя России в ООН (2004–2006 г. г.), был первым заместителем министра иностранных дел РФ (2006–2013 г. г.), чрезвычайным и полномочным послом России в Китае (2013–2022 г. г.).

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2022 года истек пятилетний срок полномочий сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергея Аренина.

Также в сентябре 2022 года истекает срок полномочий представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олега Алексеева.

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