Саратов, , 15:41 — REGNUM В связи со вступлением в должность губернатора Саратовской области Романа Бусаргина правительство региона сложило свои полномочия. Соответствующее распоряжение подписал 16 сентября глава области.

Отставка

Данная процедура предусмотрена законодательством Саратовской области.

До формирования нового состава правительства все должностные лица исполнительных органов Саратовской области продолжат исполнять свои обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, победивший на выборах губернатора Саратовской области Роман Бусаргин 16 сентября вступил в должность.

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