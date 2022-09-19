Сеул, 19 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В конце текущей недели в Южную Корею прибудет американский атомный авианосец «Рональд Рейган» (Ronald Reagan). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

U.S. Navy Атомный авианосец Ronald Reagan

По предварительным данным, ударная группа должна прибыль на военно-морскую базу в Пусане (~390 км к югу от Сеула) 23 сентября.

Сообщается, что авианосец ВМС США прибудет в Южную Корею для проведения совместных учений и демонстрации «твердой решимости» союзников. Сеул и Вашингтон усиливают координацию в области безопасности на фоне опасений по поводу проведения Пхеньяном седьмых ядерных испытаний или других провокаций.

Напомним, что в апреле текущего года в южнокорейский порт заходил эсминец США USS Sampson.

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