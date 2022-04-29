Сеул, , 14:06 — REGNUM Эскадренный миноносец США USS Sampson прибыл в порт южнокорейского города Пусан для пополнения своих запасов и других целей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свой источник.

Согласно опубликованным данным, американский военный корабль, закрепленный у военном-морского командования, будет оставаться в Пусане до 3 мая.

Сообщается, что эсминец ВМС США прибыл на фоне сохраняющейся напряженности на Корейском полуострове.

Отмечается, что 26 апреля миноносец совершил то, что ВМС США назвали «обычным» транзитом через международные воды Тайваньского пролива. В свою очередь, в Китае назвали данный шаг «открытой провокацией».

Напомним, что в текущем месяце в международные воды Японского моря вошёл американский атомный авианосец «Авраам Линкольн».

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