Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Режиссёра Игоря Масленникова проводят в последний путь 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

«Прощание с мастером состоится в среду [21 сентября]», — уточнил представитель пресс-службы.

Церемония прощания предварительно начнётся в 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский режиссёр Игорь Масленников, который в том числе снял серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Он скончался 17 сентября.

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Прощание пройдёт в первом павильоне «Ленфильма». Похоронят режиссёра на Северном кладбище.

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