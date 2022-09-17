Москва, , 12:51 — REGNUM Кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Скорбь

Игорь Масленников окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Ленфильм». Режиссёрским дебютом Масленникова стала картина «Личная жизнь Кузяева Валентина», вышедшая в 1967 году.

Самыми известными киноработами Масленникова стали цикл фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Над некоторыми из фильмов про сыщика Масленников работал не только как режиссёр, но и в качестве сценариста.

В 1987 году Игорь Масленников удостоен звания Народного артиста РСФСР. За вклад в развитие отечественного кинематографа режиссёр награждён орденом Почёта и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.