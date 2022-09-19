Москва, 19 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова нарастить посреднические усилия для компромисса между Таджикистаном и Киргизией, говорится в заявлении секретариата организации.

Zviazda.by ОДКБ

В ОДКБ считают неприемлемыми любые попытки применения силы для решения спорных вопросов и убеждены в безальтернативности политико-дипломатических подходов.

«ОДКБ готова всемерно наращивать посреднические усилия для достижения устойчивого компромисса», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с главой Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил обстановку на киргизско-таджикской границе.

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