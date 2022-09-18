Москва, , 14:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил обстановку на киргизско-таджикской границе. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе», — отмечается в сообщении.