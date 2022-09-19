Магадан, , 12:05 — REGNUM В Магадане на кольцевой развязке 31 квартала установили стелу «Город трудовой доблести», сообщили в городской мэрии.

Мэр Магадана Юрий Гришан у стелы «Город трудовой доблести» Мэрия Магадана

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В Магадане 15-метровая стела выполнена из нержавеющей стали и частично покрыта нитридом титана, который дает золотое сияние. На полукруглом пилоне около стелы изображены исторические фото и сведения о трудовом вкладе колымчан в Победу, работе треста «Дальстрой» в годы Великой Отечественной войны. Труженики треста совершили настоящий трудовой подвиг, добыв для страны 360 тонн золота, более 19 тыс. тонн оловянного концентрата, 280 тонн трёхокиси вольфрама.

Через пять аэропортов «Алсиба», которые были построены на территории «Дальстроя», направлено на фронт около 8 тыс. самолётов по ленд-лизу.

Магаданцы собрали сотни миллионов рублей личных средств на оборонные нужды, в том числе на производство вооружений. При этом, число работающих на Крайнем Севере в те суровые годы составляло всего лишь 190-210 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, стелу «Город трудовой доблести» планируют установить на Благовещенской площади Нижнего Новгорода уже в 2023 году.