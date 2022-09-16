Нижний Новгород, , 12:19 — REGNUM Стелу «Город трудовой доблести» планируют установить на Благовещенской площади Нижнего Новгорода уже в 2023 году. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Нижний Новгород Кривошеина Мария

Городские власти намерены открыть ее на том месте, где ранее стояли стела с надписями «Нижегородский район» и «Нижний Новгород», которые признали аварийными и снесли весной нынешнего года.

В нижегородском муниципалитете отмечают, что пока что проект находится в стадии разработки — сейчас над ним трудятся местные скульпторы и архитекторы.

ИА REGNUM напоминает, что 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Нижнему Новгороду звания «Города трудовой доблести». Отметим, что нижегородцы активно участвовали в продвижении этой инициативы и собрали более 846 тысяч подписей в её поддержку.