Уфа, 19 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Очередной гуманитарный конвой из Башкирии доставил строительные материалы и пожарный автомобиль в Донбасс. Об этом 19 сентября сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в центре управления регионом.

Novreg.ru Восстановление повреждённой дороги

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Он сообщил, что 29-й гуманитарный конвой из Башкирии без происшествий доставил в Луганскую Народную Республику 82 тонны стройматериалов, а также пожарный автомобиль и пожарно-техническое вооружение.

Гумеров добавил, что также в Донецкую Народную Республику было доставлено 30 тонн строительных материалов для восстановления объектов инфраструктуры города Мариуполя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ЛНР из Башкирии отправилась очередная бригада медработников.

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