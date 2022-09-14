Уфа, 14 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. 86 комплектов боевой одежды пожарного отправлено из Башкирии в Донбасс. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пожарные

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Сообщается, что пожарные Башкирии собрали и направили 86 комплектов боевой одежды пожарного, 51 каску, 46 поясов, 43 пары пожарных сапог и 15 пар краг.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что 14 сентября из Уфы в Донбасс выехала очередная гуманитарная колонна. В город Красный Луч Луганской Народной Республики был направлен пожарный автомобиль. Всего Башкирия оказала помощь Донбассу в объеме более 2.3 тысяч тонн.

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