Луганск, 19 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 30 киевских боевиков. Об этом 19 сентября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что ВСУ за это же время потеряли четыре бронетранспортёра, два танка и семь единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские нацисты снова обстреляли город Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР).