Донецк, 19 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Киевские нацисты снова обстреляли город Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Докучаевска со стороны бандеровцев был зафиксирован в 10:52 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике.