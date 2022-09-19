Москва, 19 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Россия и Китай будут и дальше продолжать взаимодействие по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений. Такая договорённость была достигнута в ходе прошедших 19 сентября в КНР консультаций по стратегической безопасности, которые провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

F-jurist.ru Флаги России и Китая

Отдельное внимание на переговорах стороны уделили наращиванию контактов России и Китая в рамках Организации Объединённых Наций (ООН), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

В ходе консультаций были рассмотрены вопросы в развитие договоренностей, достигнутых на недавней встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде, а также состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности.

«Стороны договорились о дальнейшем взаимодействия по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между генеральными штабами», — отмечается в сообщении.

Также стороны выразили «обоюдную заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества».

Секретарь Совета безопасности России назвал курс на развитие стратегического партнерства с Китаем безусловным приоритетом внешней политики России.

Кроме того, была рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня, а также ситуация на территории б. УССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китайской Народной Республики многофакторные и очень разветвлённые. По его словам, никаких препятствий для развития отношений двух стран нет.

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