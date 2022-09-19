Москва, , 09:13 — REGNUM США и Брюссель сменили риторику на фоне понимания того, что победы с Зеленским не будет, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — отметил Володин в телеграм-канале, комментируя смену риторики Западом.

Он видит две причины этому: первая — разочарование западных спонсоров, вторая — необходимость реагировать на внутриполитическую ситуацию в США и Европе, где население негативно настроено из-за роста цен, инфляции, проблем с энергоресурсами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский президент Джо Байден заявил, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Киева с помощью энергоносителей.

В то же время посол США в б. УССР Бриджит Бринк заявила, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение «победы», достижению которой пытается способствовать Вашингтон, обеспечивая безопасность Зеленского и его правительства

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