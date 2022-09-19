Донецк, 19 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования снова подвергли обстрелу Киевский район Донецка. Об этом 19 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что новый обстрел Киевского района со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:48 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка подверглись артиллерийским обстрелам со стороны бандеровцев.