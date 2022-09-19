Донецк, , 08:58 — REGNUM Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка подверглись артиллерийским обстрелам со стороны бандеровцев. Об этом 19 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка в 08:23 (совпадает с мск), выпустив по городу шесть снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, отмечается, что в 08:35 бандеровские формирования выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что Россия способна ослепить всю спутниковую группировку, работающую на территории бывшей УССР.