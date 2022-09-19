Анкара, , 08:56 — REGNUM Турция уже в ближайшее время начнёт оплачивать четверть поставок российского газа в рублях. Соответствующее соглашение между Москвой и Анкарой скоро вступит в силу. Об этом 19 сентября сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Турция будет вносить 25% платежей за природный газ, которые она получает из России, в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время», — приводит слова министра газета Yeni Safak.

Донмез отметил, что оплата поставок газа в рублях снизит потребность в американской валюте и зависимость Турции от доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите ШОС в Самарканде президент России Владимир Путин на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что четвёртая часть поставляемого в Турцию российского газа будет оплачиваться в рублях.

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Глава государства подчеркнул, что Турция надёжно выполняет свои обязательства по транзиту российского газа.

Напомним, в июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день процесс перехода Россией и Турцией на национальные валюты в проведении взаимных расчётов находится в «продвинутой стадии».

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