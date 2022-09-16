Ташкент, , 18:02 — REGNUM Турция выполняет все свои обязательства по транзиту российского газа и стала одним из надёжных маршрутов поставок топлива, заявил 16 сентября президент России Владимир Путин.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин kremlin.ru

«Без всяких сбоев по газопроводу «Турецкий поток» идут поставки в Европу», — сказал он в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммите ШОС в Самарканде.

Ранее в ходе переговоров Путина и Эрдогана было объявлено, что в ближайшее время 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях.

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