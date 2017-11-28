В Армении обвинили Азербайджан в подготовке провокации на границе
Баку в последнее время стал часто обвинять Ереван в обстрелах на границе, что может предшествовать новой провокации со стороны Азербайджана. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посол по особым поручениям Эдмон Марукян.
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня — СМИ
Власти Армении и Азербайджана согласовали прекращение огня на границе двух стран с 09:00 (08:00 мск). Об этом 13 сентября сообщает азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источники.
Ереван опроверг обвинения Баку в обстрелах позиций Азербайджана
Подразделения Вооружённых сил Армении не вели обстрелов по азербайджанским приграничным позициям. Об этом 12 сентября заявили в пресс-службе минобороны Армении.
Баку обвинил ВС Армении в обстреле азербайджанских позиций на границе
Вооружённые силы (ВС) Армении регулярно обстреливают позиции азербайджанской армии, находящиеся на границе. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.
В минобороны Азербайджана назвали «абсурдом» данные о вторжении в Армению
Баку считает Армению «оккупантом», продолжающим находиться на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана, обнародованном пресс-службой ведомства 13 сентября.
В медцентр Мартуни в Армении доставили десять раненных при обстрелах
В медицинский центр города Мартуни в Армении доставлены десять раненных в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября сообщает Sputnik Армения со ссылкой на данные указанного медучреждения.