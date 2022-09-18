Москва, 19 сентября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Попытку определить для русскоязычных пассажиров автобусов в Латвии места только на задней площадке Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал пещерной русофобией и обыкновенным фашизмом. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

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Леонид Слуцкий пожелал депутатам латвийского Сейма разобраться, действительно ли в общественном транспорте Риги русскоязычным пассажирам отвели места на задней площадке, и при необходимости принять меры.

«Но дыма, как известно, без огня не бывает. Можно сейчас много умных слов сказать про сегрегацию и отсутствие настоящей демократии с такими подходами в целом… Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: «обыкновенный фашизм», например. История рассудит, конечно», — написал Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что в августе президент Латвии Эгилс Левитс призывал «разобраться и изолировать от общества» тех, кто не поддерживает проводимую в стране политику русофобии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии депутат Сейма Андрей Юдин потребовал проверить дискриминационное, русофобское «объявление» в рижском общественном транспорте. Он напомнил о статье уголовного кодекса за возбуждение национальной розни.