Рига, 18 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Латвии депутат Сейма Андрей Юдин потребовал проверить дискриминационное, русофобское «объявление» в рижском общественном транспорте. Об этом пишут РИА Новости .

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Депутат отмечает, что в интернете появились сообщения о том, в одном из автобусов в Риге якобы сделали табличку о том, что русскоязычные пассажиры могут находиться «только на задней площадке».

Андрей Юдин потребовал разобраться, было ли в действительности такое «объявление», напомнив о статье уголовного кодекса за возбуждение национальной розни.

Напомним, что 21 сентября президент Латвии Эгил Левитс планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН с критикой действий России на территории б. УССР и требованием усилить давление на неё.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс опубликовал обращение в соцсетях на русском языке, призвав жителей России не пересекать границу с Латвией, так как «вас здесь не ждут».

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