Бишкек, , 21:15 — REGNUM Дополнительные силы и средства отводятся от киргизско-таджикской границы в пункты постоянной дислокации в рамках достигнутых договоренностей. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба управления информации и коммуникаций пограничной службы государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Граница stephenwd4h0

Следите за развитием событий в трансляции: «Эскалация конфликта между Киргизией и Таджикистаном: все новости»

Сообщается, что согласно данным на 22:00 часа 18 сентября 2022 года обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области, а также в Баткенской области остается напряженной с тенденцией к стабилизации.

«В рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации. Правоохранительные органы двух республик осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование автомобильной дороги Худжанд — Канибадам/Арка — Борбордук», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что подразделения пограничной службы Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикском участке государственной границы, несут службу в усиленном режиме.

Читайте также: В Киргизии сообщили о 59 погибших в ходе боев на границе с Таджикистаном