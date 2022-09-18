Бишкек, 18 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Киргизия потребовала от Таджикистана отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию этой республики и от преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье. Об этом 18 сентября говорится в заявлении МИД Киргизии, опубликованном на сайте этого ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

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В МИД Киргизии сообщили, что расценивают произошедшие 14−17 сентября 2022 года события на своей территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Таджикистана в отношении государства.

Сообщается, что в результате боестолкновений погибли 46 и пострадали 140 граждан Киргизии, около 140 тысяч человек были подвергнуты вынужденной эвакуации, был нанесен колоссальный материальный ущерб.

«Считаем, что голословные обвинения таджикской стороны в совершении «акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан» являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Киргизию. Таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Киргизии», — говорится в сообщении.

В МИД Киргизии отметили, что сведения МИД и других компетентных органов Таджикистана не соответствует действительности.

«У киргизской стороны имеются все доказательства (фото‑ и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Киргизии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости киргизская сторона может предоставить эти доказательства. Сообщается, что Киргизия действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории.

«Заявляем решительный протест противоправным и деструктивным действиям Республики Таджикистан, которая нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Киргизии, с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники беспричинно атаковала пограничные и гражданские объекты, населенные пункты по всему периметру киргизско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии, включая обстрелы областного центра Баткенской области, г. Баткен, в глубине территории Киргизии (имеются зафиксированные видеоматериалы)», — говорится в сообщении.

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