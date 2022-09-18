Бишкек, 18 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Киргизская сторона продолжает информационную кампанию против Таджикистана, таким образом нагнетая напряженность в приграничье. Заявление МИД Таджикистана, приводит РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Сообщается, что в последние дни для создания образа «агрессора» в лице Таджикистана киргизская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против своего соседа.

«17 сентября в своем обращении к нации президент Киргизии употребил слово «враг» в отношении Таджикистана, что не соответствует духу дружбы и добрососедства», — говорится в заявлении МИД Таджикистана.

16 сентябряИА REGNUMсообщало о том, что власти Киргизии и Таджикистана договорились о режиме прекращения огня, но по утверждению киргизской стороны, таджикские военные продолжают их обстреливать.

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