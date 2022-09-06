Москва, , 16:15 — REGNUM Российские пользователи назвали певца Григория Лепса лучшим артистом на отечественной эстраде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного дрессировщиком Эдгардом Запашным в личном телеграм-канале.

Григорий Лепс Василий Иванов © ИА REGNUM

Так, дрессировщик запустил собственный опрос, в рамках которого предложил выбрать лучшего представителя отечественной эстрады. По мнению большинства пользователей, подобного звания заслуживает Григорий Лепс. В то же время некоторые подписчики Запашного также отметили группы «Руки вверх» и «Ленинград».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Григорий Лепс запишет совместную песню с артистом SHAMAN (Ярослав Дронов). Когда выйдет композиция — неизвестно.

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