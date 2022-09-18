Москва, , 13:57 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожен 1981 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: У Херсона и Новой Каховки уничтожены восемь снарядов РСЗО HIMARS