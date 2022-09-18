Москва, 18 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Российскими средствами ПВО за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. Также в воздухе уничтожены восемь снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области и городе Херсоне. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

Defense. gov HIMARS

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малиевка, Ягодное Харьковской области, Лебедевка Луганской Народной Республики, Токмак, Червоноармейское Запорожской области, Владимировка, Антоновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсона», — отмечается в сообщении.

Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожены 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения ЗРК С-300 и радиолокационная станция ПВО в ДНР.