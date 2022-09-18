* запрещённая в России организация

Москва, 18 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В ходе боевых действий в районе Зайцево ДНР 24-й батальон нацформирования «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 53-й механизированной бригады ВСУ потерял свыше половины личного состава. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 53-й механизированной бригады ВСУ потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в Харьковской и Херсонской областях уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ.