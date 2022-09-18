Москва, , 13:28 — REGNUM На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления в Херсонской области. Подразделениями ВС РФ все атаки были успешно отражены. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На Николаево-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — отмечается в сообщении.

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