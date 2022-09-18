Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в Ереване, что осуждает «атаки» Азербайджана против Армении.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

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«Осуждаем от имени конгресса смертельные атаки Азербайджана против Армении. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США четко и давно заявляли, что военного решения конфликта нет», — отметила она, добавив, что США стремятся к решения конфликта путем переговоров.

Ранее в посольстве США в Ереване сообщили, что в ходе визита 17−19 сентября Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном для обсуждения армяно-американских отношений.