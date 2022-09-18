Париж, , 11:55 — REGNUM На фоне энергетического кризиса во Франции решили отремонтировать старые атомные электростанции. Об этом 18 сентября передает Bloomberg.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

Промышленные сварщики, трубопроводчики и прочие работники, связанные с металлом, получили задачу к 2023 г. отремонтировать обветшавшие АЭС. При этом по всей стране из 56 реакторов 35 выведены из эксплуатации, а 12 — готовятся к отключению.

Расходы по их восстановлению составят порядка 29 млрд евро.

Также подчеркивается, что сейчас в стране мало квалифицированных кадров, которые могут заниматься восстановлением АЭС.