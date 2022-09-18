Будапешт, 18 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Киевский режим может лишиться существенной части территорий б. УССР. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», передает Nepszava.

Kremlin.ru Виктор Орбан

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По его мнению, конфликт грозит затянуться до 2030 г., а Киев в итоге может потерять треть или даже половину территории.

Вину за полномасштабные боевые действия он возложил на Запад. Как полагает Орбан, конфликт на территории б. УССР мог бы быть локальным, если бы «страны Запада не вмешались и не сделали его глобальным».