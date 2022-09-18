Киргизская Республика, , 11:29 — REGNUM В Киргизии завершен процесс эвакуации граждан, проживающих вблизи границы с Таджикистаном. Об этом 18 сентября сообщил начальник управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС Киргизии Болот Шаршаналиев.

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По его словам, эвакуировано было практически все население, которое проживает на этих территориях. Там остались только добровольные народные дружины из числа местных жителей — они обеспечивают охрану домов.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил, что в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли 36 человек.