Донецк, 18 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:42 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов.