София, , 08:24 — REGNUM Через Болгарию движется колонна европейской военной техники. Колонну увидели по дороге в болгарский Бургас, где находится один из главных аэропортов страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

Машины с вооружениями заметил один из подписчиков канала Wargonzo. Отмечается, что всего на грузовиках перевозится четыре бронеавтомобиля, три бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка.

В Wargonzo указали, что перевозчик, согласно маркировке, является греческим, а БТР принадлежат армии Италии.