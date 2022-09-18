Луганск, 18 сентября 2022, 07:24 — REGNUM ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР с применением РСЗО HIMARS. Об этом 18 сентября сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 00.15 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — отмечается в сообщении.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее сообщалось, что ЛНР не утратила контроль над своими населенными пунктами Сватово и Кременная.
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