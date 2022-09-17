Донецк, , 23:18 — REGNUM Союзные силы уничтожили технику и личный состав ВСУ при попытке противника наладить переправу у села Студенок. Об этом 17 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается населенного пункта Студенок: противник через воду попытался наладить переправу, но в результате чего союзными силами было уничтожено 18 единиц техники противника, а также порядка 70 человек личного состава», — отметил Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что ВСУ минимизировали работу на Краснолиманском направлении, но оно остаётся сложным.

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