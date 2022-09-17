Санкт-Петербург, , 21:41 — REGNUM Власти Киргизии обвинили военных Таджикистана в подрыве 36-метрового моста. Об этом 17 сентября сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства транспорта и коммуникаций.

Мост Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу», — говорится в сообщении.

Там добавили, что из-за того, что военные действия со стороны Таджикистана начались внезапно, на территории Баткенской области в зоне конфликта осталась дорожная техника. Ранее она была задействована в ходе ремонтных работ. При этом из-за напряжённой обстановки нет возможности узнать о состоянии спецтехники.