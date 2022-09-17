Баку, 17 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Азербайджан передал Армении тела 32 солдат, погибших в ходе военных действий. Об этом 17 сентября сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, передаёт Vzglyad. az.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

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В комиссии сообщили, что Армения 12−14 сентября 2022 года якобы совершила крупномасштабную провокацию на азербайджано-армянской границе. Из-за того, что Азербайджан осуществил ответные меры, Армения понесла большие потери.

«Сообщаем также, что трупы 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после военных действий, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, и на них не обнаружено следов насилия. 17 сентября эти тела были переданы противоположной стороне», — добавили в Государственной комиссии.

В Азербайджане продолжают осматривать другие тела армянских военнослужащих. Их также передадут Армении в ближайшее время.