Нью-Йорк, США, , 20:38 — REGNUM Право выступать на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения стоило бы предоставить всем лидерам, желающим принять участие в мероприятии, но не имеющим возможность сделать это очно, а не только Владимиру Зеленскому. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Генассамблея ООН Patrick Gruban

Он подчеркнул, что это решение ГА ООН нарушает правила процедуры, при этом добавил, что Минск «ни в коем случае не против видеообращения Зеленского».

«По правилам процедуры нынешней Генассамблеи, естественно, все выступления должны быть живыми, — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат. — Мы за то, чтобы если мы принимаем решения, которые идут против правил процедуры, то они были универсальными и были не для одной делегации, а для всех».

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября члены ГА ООН одобрили дистанционное выступление Владимира Зеленского на 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации с предварительным предоставлением видеозаписи его речи организаторам. 101 страна проголосовала «за», семь — «против» и ещё 19 — воздержались. Он выступит на ГА ООН 21 сентября.

Напомним, общие прения недели высокого уровня пройдут 20–26 сентября.

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