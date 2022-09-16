Нью-Йорк, США, , 22:03 — REGNUM Дистанционное выступление Владимира Зеленского на 77-й сессии ГА ООН с предварительным предоставлением видеозаписи его речи организаторам одобрено 16 сентября.

Артист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Члены ГА ООН одобрили такой вариант для Зеленского: 101 страна проголосовала «за», семь — «против» и ещё 19 — воздержались. Он выступит на ГА ООН 21 сентября.

При этом Минск предложил дать всем главам делегаций, кто пожелает, возможность выступать дистанционно. Россия поддержала эту инициативу, а также ещё 21 страна, но «против» голосовали 67 стран, так что эту поправку не приняли.

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